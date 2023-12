SHOW ZIZE À CARAMAN CENTRE CULTUREL ANTOINE DE SAINT EXUPERY Caraman Catégories d’Évènement: CARAMAN

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:45:00

fin : 2024-02-17 00:00:00 Venez assister à un mariage marseillais pas comme les autres !.

Mi-cagole, mi-bourgeoise, Zize la marseillaise s’apprête à marier son fils. A ses yeux, la cérémonie devra être digne du « mariage du siècle », car rien n’est assez bon pour son fils. Elle n’a peur de rien, sauf de sa future belle-fille et de sa mère, bien décidée à ne pas céder à son autoritarisme. Réservations ouvertes pour le spectacle de Zize au centre culturel de Caraman (31) le 17 février 2024.

Informations et Réservations : Tanguy au 06 11 90 89 08 ou sur ticketmaster. 25 EUR.

CENTRE CULTUREL ANTOINE DE SAINT EXUPERY Route de Cambiac

Caraman 31460

