Soirée films et conférence-débat Centre culturel André Malraux Roquefort-la-Bédoule

Roquefort-la-Bédoule Soirée films et conférence-débat Centre culturel André Malraux Roquefort-la-Bédoule, 7 octobre 2023, Roquefort-la-Bédoule. Soirée films et conférence-débat Samedi 7 octobre, 17h00 Centre culturel André Malraux Entrée libre Centre culturel Malraux à Roquefort- La Bédoule : SOIREE FILMS ET DEBAT 17h : Soirée projection de films sur la spéléologie et sur la

descente de canyon

18h30-19h30 : Conférence – débat sur le thème de l’eau

souterraine dans nos massifs calcaires. Centre culturel André Malraux Roquefort- La Bédoule Roquefort-la-Bédoule 13830 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@cdsc13.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T17:00:00+02:00 – 2023-10-07T20:00:00+02:00

2023-10-07T17:00:00+02:00 – 2023-10-07T20:00:00+02:00 films conférence

