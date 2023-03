Concert « Voix, vents et percussions » Centre culturel André Malraux Claye-Souilly Catégories d’Évènement: Claye-Souilly

Concert « Voix, vents et percussions » Centre culturel André Malraux, 18 mars 2023, Claye-Souilly. Concert « Voix, vents et percussions » Samedi 18 mars, 20h30 Centre culturel André Malraux 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans Après le succès de la première rencontre en 2022 entre le CHŒUR RÉSONANCE et l’ORCHESTRE D’HARMONIE de MITRY-MORY, voici la 2ème édition à ne pas manquer ! Plus de cinquante musiciens et chanteurs sur scène… et de la bonne musique au programme !

Ensemble, ils vous feront découvrir les nouveautés de leurs répertoires respectifs et communs : un kaléidoscope original allant du classique à la variété, en passant par le Gospel, le Jazz, les musiques de film ou les musiques du monde… Direction d’Orchestre : Sylvain Leclerc

Direction de chœur : Clément Piraux

