«Nedim Gürsel-René ETIEMBLE Lettres d'exils (1975-1995) » Jeudi 21 décembre, 18h30 centre culturel Anatolie

Né dans le sud-est de la Turquie, Nedim GÜRSEL achève ses études à Paris avec une thèse de doctorat en littérature comparée sous la direction de René Étiemble.

Leurs échanges se poursuivent jusqu’au début des années 1990, quand la maladie mure imperceptiblement dans le silence Étiemble, qui aide son étudiant à publier en français son premier livre, Un long été à Istanbul.

La publication de cet important volume définit ce qu’est pour Nedim Gürsel la nécessité de l’art d’écrire. Le sentiment dominant de cette correspondance est celui de l’exil ; d’une part celui d’un jeune étudiant Nedim Gürsel dont l’oeuvre et la stature prennent progressivement de l’ampleur ; et d’autre part celui de René Étiemble, son directeur de recherche parvenu au soir de sa vie, jetant sur le monde et sur son époque un regard de plus en plus amer, mais toujours animé de passions et de colères intactes.

centre culturel Anatolie 77 rue La Fayette 75009 PARIS Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T18:30:00+01:00 – 2023-12-21T20:00:00+01:00

