« Nasreddin Hodja, le fou qui était sage » Présenté par Nathalie WEIDMANN centre culturel Anatolie Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Diplômée d’un Master 2 en Lettres Modernes de l’Université de Metz, Nathalie WEIDMANN propose une conférence interactive d’une heure pour les enfants sur le thème : « Nasreddin Hodja, le fou qui était sage ».

Personnage célèbre du monde oriental, Nasreddin Hodja est un « maître de l’humour ».

Tout en nous faisant rire avec des histoires en apparence idiotes, il nous invite à réfléchir sur les défauts de la nature humaine.

En France, nous ne le connaissons pas ou alors très peu et il ne fait pas partie des personnages de notre quotidien. Mais du Maghreb à la Chine, en passant par l’Égypte, la Syrie, la Turquie et le Pakistan, nombreux sont les pays qui se revendiquent de ce personnage incontournable de la culture populaire. On le retrouve aussi dans les Balkans, en Ukraine, en Ouzbékistan et dans tous les pays du Caucase.

2023-12-09T14:30:00+01:00 – 2023-12-09T16:00:00+01:00

Centre Culturel Anatolie la conférence interactive pour les enfants