« Regardons le ciel » Exposition de Leyla Setan 20avril – 22 mai Jeudi 20 avril, 18h30 centre culturel Anatolie Entrée libre

« Regardons le ciel », dit le poète, c’est l’infini ciel sans limites. Peut-être pour échapper aux limites du quotidien, pour se libérer de cette restriction. Nous devons regarder le ciel, tout comme le poète, qui regarde là-haut et y voit à la fois les coins et recoins oubliés de la mémoire et l’activité de la vie quotidienne. L’art travaille de cette façon : il donne l’illusion de s’éloigner de cette vie quotidienne, tout en attirant l’homme vers les contrées inexplorées de son imagination lui apportant ainsi une nouvelle force pour vivre. Dans une époque où tout développement est expliqué uniquement par la science, où la science est devenue la nouvelle autorité, s’adonner à l’art semble être inutile. Tout comme la science est sans aucun doute essentielle pour le monde, cela vaut également pour l’art. De la poésie à la peinture, l’art est un domaine de liberté unique dans toutes ses branches. Il offre à l’homme la possibilité de rencontrer nos quêtes et nos rêves dans les formes les plus libres. L’art représente mes acquis, mes habitudes, les règles et restrictions et mon envie de liberté face à ces dernières; c’est l’endroit où je me divertis avec les formes infinies de l’esprit et de la matière. Ces images sont le produit d’une résistance face à ses règles, ces acquis et à toutes sortes de servitude.

Le plus important est la preuve de cette existence que j’ai menée dans le monde et avec elle, le sol que j’ai marqué de mes empreintes digitales.

Leyla SETAN

centre culturel Anatolie 77 rue La Fayette 75009 PARIS Paris

2023-04-20T18:30:00+02:00 – 2023-04-20T21:30:00+02:00

