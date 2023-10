«Istanbul 1923» Centre culturel Anatolie Catégorie d’Évènement: Paris «Istanbul 1923» Centre culturel Anatolie, 26 octobre 2023, . «Istanbul 1923» Jeudi 26 octobre, 18h00 Centre culturel Anatolie Entrée libre A l’occasion du 100éme anniversaire de la proclamation de la République de Turquie Le Centre Culturel Anatolie a le plaisir de vous présenter l’exposition de photographie «Istanbul 1923» L’exposition organisée grâce aux collections

de Monsieur Sarkis KARAMANIK et Dr. Demir ONGER Le jeudi 26 octobre 2023 à partir de 18 heures Exposition du 26 octobre au 26 novembre 2023 Centre culturel Anatolie 77 rue La Fayette 75009 Paris

Catégorie d'Évènement: Paris Lieu Centre culturel Anatolie Adresse 77 rue La Fayette

