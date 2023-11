Cabanes / Walden XIII Centre culturel Alban-Minville Toulouse, 23 février 2024, Toulouse.

Cabanes / Walden XIII Vendredi 23 février 2024, 19h00 Centre culturel Alban-Minville Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tomas et Grace, un couple de jeunes entrepreneurs-winner, profitent d’une cabane où ils sont en vacances. Tous deux vont y vivre des expériences puissantes mais incompatibles. En effet, si leur proximité soudaine avec la nature inspire à Tomas un business plan, elle bouleverse intimement Grace. Au fur et à mesure de la révélation de Grace, son écart avec Tomas se creuse…. Dans leur irrécon ciliable dialogue se trouvent peut-être les germes d’une autre humanité à rêver.

Texte : Marylinn Maurage

Mise en scène : Roxane Driay

Avec : Anne-Laure Denoyel, Jan Czul, Roxane Driay.

Accessible dès 8 ans

Spectacle suivi d’un temps convivial en présence des artistes.

Cie La Portée Dans le cadre des !Vendredis Libres! du Centre culturel ALBAN-MINVILLE

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 87 60 https://albanminville.toulouse.fr/ https://twitter.com/Toulouse;https://fr-fr.facebook.com/Toulouse/ [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-alban-minville »}] Le centre culturel Alban-Minville est implanté au cœur du quartier Bellefontaine. Cet espace à l’architecture moderne est situé à deux pas du métro et des lignes de bus. À la fois lieu de pratiques d’activités régulières, d’ateliers, de stages et site sportif, Alban Minville, c’est une salle de spectacles, un espace d’exposition et un espace de rencontre et de vie dans le quartier.Le centre présente des spectacles (concert, théâtre, danse, lecture, performances…) et du cinéma. Il propose des ateliers (vitrail, photographie, guitare, arts plastiques, poterie, Dynamique BB…).Il accueille des associations, des cafés-parents et cafés littéraires ainsi que des résidences d’artistes et des expositions.La particularité de ce centre culturel ? Son cinéma Le Métro ! Consultez le programme du mois d’octobre ! À télécharger (format pdf) :La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des stages 2020/2021Le programme des sorties de septembre 2020 à janvier 2021 Métro : ligne A – station BellefontaineBus : ligne 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

