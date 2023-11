Arthur Ely Centre culturel Alban-Minville Toulouse, 25 janvier 2024, Toulouse.

À travers des chansons puissantes et honnêtes, Arthur Ely cherche quelques réponses et parvient surtout à nous poser les bonnes questions. La tête haute au milieu des galères quotidiennes, le jeune homme dépeint la routine de son âge : la vie dans les petits appartements, la quête de sens, l’angoisse des lendemains qui ne chantent plus. Il l’éclaire avec une poésie dépouillée qui puise dans les petites choses de la vie. La banalité devient son terrain de jeu. Il l’accepte et tour à tour s’en échappe pour mieux rêver.

Guitare et voix Arthur Ely / Batterie Gaétan Le Calvez

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France

Le centre culturel Alban-Minville est implanté au cœur du quartier Bellefontaine. Cet espace à l'architecture moderne est situé à deux pas du métro et des lignes de bus. À la fois lieu de pratiques d'activités régulières, d'ateliers, de stages et site sportif, Alban Minville, c'est une salle de spectacles, un espace d'exposition et un espace de rencontre et de vie dans le quartier.Le centre présente des spectacles (concert, théâtre, danse, lecture, performances…) et du cinéma. Il propose des ateliers (vitrail, photographie, guitare, arts plastiques, poterie, Dynamique BB…).Il accueille des associations, des cafés-parents et cafés littéraires ainsi que des résidences d'artistes et des expositions.La particularité de ce centre culturel ? Son cinéma Le Métro !

