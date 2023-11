Les RDV qui dansent Centre culturel Alban-Minville Toulouse, 12 janvier 2024, Toulouse.

Les RDV qui dansent Vendredi 12 janvier 2024, 19h00 Centre culturel Alban-Minville

La 2ème édition des RDV qui dansent, proposé par La Boîte à Pandore, dans le cadre des Vendredis Libres.

Partenariat avec le Centre Culturel Alban Minville et avec le soutien de la MJC Roguet.

Ce plateau partagé, permet de découvrir les créations récentes de deux chorégraphes et de promouvoir leur recherche chorégraphique (formats de 20 à 30 min), avec en première partie la prestation d’une jeune danseuse en voie de professionnalisation qui présentera un court solo de sa composition (10 min).

1ère partie :

PORTAILS

Chorégraphie/Interprétation : Natacha Nesonson

« Dans mes dimensions je plonge, il est 3:20 il vous reste 2:49, la lune pleine elle s’émerveille, s’énamoure, s’évapore et toi ? Nous COBDI. Tout rentre dans l’ordre. »

——————

2ème partie :

INIZIO – Compagnie Sens Intérieur Brut. (Marseille)

« INIZIO traite de l’origine, de cette première cellule de laquelle nous sommes issus. Là est notre mémoire, comme un premier mouvement, une première énergie en mouvement. En s’inspirant de cette idée, un vocabulaire chorégraphique est né, un geste primitif. Le solo INIZIO à pris forme autour de l’exploration d’une gestuelle qui tente de mettre en scène les « méandres » parcourus dès cette origine, en traversant les sinuosités du corps et de la féminité. Le fruit de cette recherche, au travers de diverses lectures où d’explorations corporelles a fait émerger le personnage mythologique : Lilith. »

Conception et interprétation : Francesca Ziviani

Créatrice costumes : Silvia Romanelli et Francesca Ziviani

Musique : Francesca Ziviani

Créateur lumière : Jean-Bastien Nehr

Regards extérieurs : Fabio Dolce et Sebastien Ledig

Réalisateur images vidéos : Aurélien le Calvez

Réalisatrice Teaser : Mylane Chrisso

Production : Cie Sens Intérieure Brut. Co-production : Festival Alpsmove Italie. Avec le soutien de Pavillon Noir – Aix en Provence, Klap maison de la danse – Marseille Théâtre de l’Odéon – Paris Le Regard du Cygne – Paris

Plus d’infos : https://www.instagram.com/francescazivianikika/

MARATHON ! – Compagnie Valentin Meriot (Toulouse)

« Le marathon, sport individuel, consiste à parcourir une distance olympique de 42,195 km, mettant le corps à l’épreuve.

Marathon ! est un solo ludique, teinté d’une revendication politique et sociale dans une époque où la consommation de notre société n’a plus comme intention de satisfaire les besoins premiers mais plutôt de se ravitailler en masse. Marathon ! prend une direction performative avec une écriture rigoureuse et s’amuse à questionner tout à la fois le performeur et sa limite physique, la danse et le sport, la performance et le jeu, le rapport au temps et l’épuisement. »

Conception, chorégraphie, interprétation : Valentin Mériot

Création sonore : Johanna Luz

Création costumes et accessoires Lucie Patarozzi

Création lumière : Benjamin Koala Forgues

Regard extérieur, dramaturgie : Rebecca Journo et Sylvain Huc

Coproductions (en cours) : Adami – Bourse Première fois ; Atelier Médicis – Création en cours ; EMA Vitry-sur-Seine ; La Maison qui Danse / Cie Pedro Pauwels ; Le Gymnase – CDCN Roubaix / Hauts-de-France. Avec le soutien (en cours) : DRAC Occitanie : Région Occitanie ; Ville Toulouse ; Département Haute-Garonne. Prêts de studio : La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie ; L’Atelier de Paris CDCN

Plus d’infos : https://www.instagram.com/valentin_meriot/

Billetterie en ligne : https://centresculturels.toulouse.fr/selection/event/date?productId=10228775406223

Le centre culturel Alban-minville est situé au cœur du quartier Bellefontaine. Cet espace à l'architecture moderne, est situé à deux pas du métro et des lignes de bus. A la fois lieu de pratiques d'activités régulières, d'ateliers et de stage et site sportif, Alban Minville c'est une salle de spectacles, un espace d'exposition et un espace de rencontre et de vie dans le quartier. C'est un équipement ouvert aux diversités culturelles et fait la part belle aux artistes de tous horizons, aux formes populaires et métissées, aux talents émergents. Sa mission ? Faciliter l'accès à la culture pour tous, grâce à une programmation de spectacles et d'expositions, des ateliers de pratique pour tous les âges et un travail de médiation culturelle dans le quartier. Pour que chacun s'y retrouve et pour que l'on s'y retrouve en famille, le centre met un point d'honneur à développer des activités pour un public familial, à l'image des Dynamiques BB, rendez-vous pour les touts petits et leur famille le dimanche matin.

