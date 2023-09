Mes idées pour mon Centre culturel Alban Minville Centre culturel Alban-Minville Toulouse, 21 décembre 2023, Toulouse.

Mes idées pour mon Centre culturel Alban Minville Jeudi 21 décembre, 18h00 Centre culturel Alban-Minville Entrée libre à la visite du Centre et aux stands – spectacle au tarif B (3 > 12€)

Les Centres Culturels de Toulouse vous invitent, lors de cinq rendez-vous conviviaux, à découvrir leur offre (ateliers artistiques enfants/adultes, spectacles…), à donner votre avis, et partager vos envies !

Ces temps festifs sont gratuits et en accès libre.

Programme de la soirée au Centre culturel Alban-Minville :

– visite du Centre

– stands participatifs pour échanger et donner vos idées

– spectacle de danse Maraya Arrouh – Cie K-Danse (Toulouse) et Cie Col’jam (Casablanca)

Les autres rendez-vous :

Le 6 octobre à partir de 18h au Centre culturel Henri-Desbals

Le 7 novembre à partir de 17h30 au Centre culturel La Brique Rouge

Le 30 novembre à partir de 18h au Centre culturel Théâtre des Mazades

Le 7 décembre à partir de 18h au Centre culturel Bonnefoy

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 87 60 https://albanminville.toulouse.fr/ https://twitter.com/Toulouse;https://fr-fr.facebook.com/Toulouse/ [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-alban-minville »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-henri-desbals »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-la-brique-rouge »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-theatre-des-mazades »}, {« link »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-bonnefoy »}] Le centre culturel Alban-Minville est implanté au cœur du quartier Bellefontaine. Cet espace à l’architecture moderne est situé à deux pas du métro et des lignes de bus. À la fois lieu de pratiques d’activités régulières, d’ateliers, de stages et site sportif, Alban Minville, c’est une salle de spectacles, un espace d’exposition et un espace de rencontre et de vie dans le quartier.Le centre présente des spectacles (concert, théâtre, danse, lecture, performances…) et du cinéma. Il propose des ateliers (vitrail, photographie, guitare, arts plastiques, poterie, Dynamique BB…).Il accueille des associations, des cafés-parents et cafés littéraires ainsi que des résidences d’artistes et des expositions.La particularité de ce centre culturel ? Son cinéma Le Métro ! Consultez le programme du mois d’octobre ! À télécharger (format pdf) :La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des stages 2020/2021Le programme des sorties de septembre 2020 à janvier 2021 Métro : ligne A – station BellefontaineBus : ligne 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T18:00:00+01:00 – 2023-12-21T21:30:00+01:00

2023-12-21T18:00:00+01:00 – 2023-12-21T21:30:00+01:00

Droits réservés