A More Centre culturel Alban-Minville Toulouse, 14 décembre 2023, Toulouse.

A More Jeudi 14 décembre, 20h30 Centre culturel Alban-Minville Tarif B / Pass culture

Dans ce solo à la lisière entre danse et performance, l’expérience progresse et se déplie au fur et à mesure que l’espace se transforme. Danser dans une zone à risques. Slamer sur un terrain glissant. Seule au plateau, c’est en suivant le fil que l’embuscade prend forme, Claire Lamothe avance sur un terrain en mutation où le paisible prend des formes monstrueuses. Le sol craque sous ses pas, les mots semblent emmêlés, les cordes se tendent. Elle habite les seuils entre danse, théâtre et chant, proposant une performance mobile et plastique qui révoquent l’idée même de frontière, la scénographie de papier se déployant sans cesse…

De et par Claire Lamothe / Scénographie Charlotte Thomas & Claire Lamothe / Assistance chorégaphique Béatrice Debrabant / Composition et improvisation musicale Elsa Guiet et Pierre Teregeol / Durée 55 min.

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France

© Tony Noel