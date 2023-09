Leçon impertinente #1bis : Aux confins du moi Centre culturel Alban-Minville Toulouse, 27 novembre 2023, Toulouse.

Leçon impertinente #1bis : Aux confins du moi Lundi 27 novembre, 10h00 Centre culturel Alban-Minville Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservation conseillée)

Zou, pédagogue de rue, enseigne à loisir des sujets qu’on n’apprend pas à l’école et pourtant essentiels au vivre-ensemble. Son naturel désarme sa classe improvisée, ses exemples touchent les cœurs ensommeillés. Elle explique, décortique, analyse et en profite pour taper des coups de gueule, prendre à parti, rebondir, resserrer les rangs, faire des sondages, montrer et démonter nos évidences conditionnées.

Parce que c’est une chose de reconnaître les différentes formes d’amour que l’on peut vivre, mais c’en est une autre de pouvoir les exprimer, de savoir les recevoir. Dans une société qui prône la sur-communication, il est étonnant de voir à quel point nous sommes bien incapables d’échanger à ce propos. Et pourtant… Il serait lacunaire de ne penser qu’aux mots en la matière. Plongeons ensemble dans les 5 langages de l’amour, afin de pouvoir – enfin – le répandre infiniment, absolument, quotidiennement, de toutes les manières possibles.

Ecriture et mise en scène Maëlle Mays

Durée : 1h40

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T10:00:00+01:00 – 2023-11-27T11:40:00+01:00

© Hugues Alban Brémond