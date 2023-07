Le corps et sa danse Centre culturel Alban-Minville Toulouse, 17 novembre 2023, Toulouse.

Le corps et sa danse Vendredi 17 novembre, 18h30 Centre culturel Alban-Minville Tarifs Cinéma Le Métro

Mala de Lucia Soto et Melina Serber, 36 min.

En partant du Malambo, danse folklorique réservée aux hommes, Mala est un voyage à travers l’Argentine, le récit de femmes et de dissidences qui prennent leur place à coups de hache et de tendresse.

Paludier de Jean Camille Goimard et Lionel Bègue, 15 min.

Entre réel et fantastique, glissant du métier d’interprète à celui de paludier, Tatanka navigue entre les plateaux de théâtre et les marais salants. Il vit ainsi une transformation libératoire où son corps se fait plus épais, ses mouvements plus denses.

Projections suivies d’une rencontre avec les réalisateurs chorégraphes.

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 87 60 https://albanminville.toulouse.fr/ https://twitter.com/Toulouse;https://fr-fr.facebook.com/Toulouse/ Le centre culturel Alban-Minville est implanté au cœur du quartier Bellefontaine. Cet espace à l’architecture moderne est situé à deux pas du métro et des lignes de bus. À la fois lieu de pratiques d’activités régulières, d’ateliers, de stages et site sportif, Alban Minville, c’est une salle de spectacles, un espace d’exposition et un espace de rencontre et de vie dans le quartier.Le centre présente des spectacles (concert, théâtre, danse, lecture, performances…) et du cinéma. Il propose des ateliers (vitrail, photographie, guitare, arts plastiques, poterie, Dynamique BB…).Il accueille des associations, des cafés-parents et cafés littéraires ainsi que des résidences d’artistes et des expositions.La particularité de ce centre culturel ? Son cinéma Le Métro ! Consultez le programme du mois d’octobre ! À télécharger (format pdf) :La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des stages 2020/2021Le programme des sorties de septembre 2020 à janvier 2021 Métro : ligne A – station BellefontaineBus : ligne 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:30:00+01:00 – 2023-11-17T19:30:00+01:00

2023-11-17T18:30:00+01:00 – 2023-11-17T19:30:00+01:00

© Le Paludier