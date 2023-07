Rencontre autour du papier Centre culturel Alban-Minville Toulouse, 13 novembre 2023, Toulouse.

Rencontre autour du papier 13 novembre 2023 – 2 février 2024 Centre culturel Alban-Minville Entrée libre

En écho à une programmation culturelle et artistique autour de la matière papier, nous vous proposons de venir à la rencontre des travaux d’Isis Olivier et d’Ophélie Pauchet, artistes plasticiennes. Isis utilise diverses fibres (mûrier, chanvre, lokta…) et d’autres papiers, tels : cartes marines, papier de soie, papier kraft, papier calque, papier d’emballage tandis qu’Ophélie s’est employée à récupérer tout ce qu’elle pouvait convertir et assembler. Liberté dans le choix des matériaux, liberté vouée au hasard des rencontres et des interprétations du public, Ophélie n’a d’autre contrainte que la conjonction entre la matière et les idées.

Vernissage jeudi 16 novembre à 18h30

Visites commentées, médiations scolaires et groupes sur réservation

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 87 60 https://albanminville.toulouse.fr/ Le centre culturel Alban-Minville est implanté au cœur du quartier Bellefontaine. Cet espace à l'architecture moderne est situé à deux pas du métro et des lignes de bus. Métro : ligne A – station Bellefontaine Bus : ligne 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T08:30:00+01:00 – 2023-11-13T12:30:00+01:00

2024-02-02T13:30:00+01:00 – 2024-02-02T18:00:00+01:00

© Isis Olivier