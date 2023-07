Le Tout Petit Voyage Centre culturel Alban-Minville Toulouse, 15 octobre 2023, Toulouse.

Le Tout Petit Voyage Dimanche 15 octobre, 10h30 Centre culturel Alban-Minville Tarif D

La forêt s’anime, frétille, c’est le printemps puis l’été, s’installe l’automne et finit l’hiver… Dans cette forêt, une petite famille fait son nid, elle s’installe. La vie suit son cycle tranquille entre naissance, vie, disparition et renaissance. Une création poétique sans parole dont l’univers musical singulier laisse raisonner l’univers sonore des forêts des Causses du Lot.

Mise en scène, conception, & scénographie Sophie Briffaut / Manipulation, construction, scénographie François Duporge / Musique Maël Duporge

Durée 25 min.

À l’issue du spectacle, atelier parents-enfants animé par les artistes sur réservation (Pack spectacle + atelier).

Séance scolaire lundi 16 octobre – 10h (sur réservation)

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 87 60 https://albanminville.toulouse.fr/ https://twitter.com/Toulouse;https://fr-fr.facebook.com/Toulouse/ Le centre culturel Alban-Minville est implanté au cœur du quartier Bellefontaine. Cet espace à l’architecture moderne est situé à deux pas du métro et des lignes de bus. À la fois lieu de pratiques d’activités régulières, d’ateliers, de stages et site sportif, Alban Minville, c’est une salle de spectacles, un espace d’exposition et un espace de rencontre et de vie dans le quartier.Le centre présente des spectacles (concert, théâtre, danse, lecture, performances…) et du cinéma. Il propose des ateliers (vitrail, photographie, guitare, arts plastiques, poterie, Dynamique BB…).Il accueille des associations, des cafés-parents et cafés littéraires ainsi que des résidences d’artistes et des expositions.La particularité de ce centre culturel ? Son cinéma Le Métro ! Consultez le programme du mois d’octobre ! À télécharger (format pdf) :La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des stages 2020/2021Le programme des sorties de septembre 2020 à janvier 2021 Métro : ligne A – station BellefontaineBus : ligne 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T11:00:00+02:00

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T11:00:00+02:00

quartierlibre2023

© CieBachi-Bouzouk Production