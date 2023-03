Festival International du Film sur les Handicaps Centre culturel Alban-Minville, 30 juin 2023, Toulouse.

Vendredi 30 juin 10h – 11h : Spectacle «Corps, Accords» avec le Centre hospitalier Gérard Marchant et le collectif Sonner dans les roches.

18 h : discours d’ouverture

18h30 – 19h30 : Lecture de Philippe Lefait «Et tu danses Lou !» Présentation du projet «Mon mot à dire» par le collectif Oral et projection du court métrage réalisé par les élèves. (Film sous-titré et LSF)

19h30 – 21h : Projection du film «Romy’s salon» de Mischa Kamp (Film sous-titré)

21h30 – 22h30 : Clôture et dédicaces

Samedi 1er juillet 21h30 – 23h : Projection de «Quanto Basta» de Francesco Falaschi VO italienne, sous titrée français Toutes les infos sur le compte Instagram de l’association Oral.

Dimanche 2 juillet 21h30 – 23h : Projection d’une sélection de courtsmétrages jeunesse

Des gilets-vibrants seront disponible pour cet évènement gratuitement.

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 87 60 https://albanminville.toulouse.fr/ https://twitter.com/Toulouse;https://fr-fr.facebook.com/Toulouse/ Le centre culturel Alban-Minville est implanté au cœur du quartier Bellefontaine. Cet espace à l’architecture moderne est situé à deux pas du métro et des lignes de bus. À la fois lieu de pratiques d’activités régulières, d’ateliers, de stages et site sportif, Alban Minville, c’est une salle de spectacles, un espace d’exposition et un espace de rencontre et de vie dans le quartier.Le centre présente des spectacles (concert, théâtre, danse, lecture, performances…) et du cinéma. Il propose des ateliers (vitrail, photographie, guitare, arts plastiques, poterie, Dynamique BB…).Il accueille des associations, des cafés-parents et cafés littéraires ainsi que des résidences d’artistes et des expositions.La particularité de ce centre culturel ? Son cinéma Le Métro ! Consultez le programme du mois d’octobre ! À télécharger (format pdf) :La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des stages 2020/2021Le programme des sorties de septembre 2020 à janvier 2021 Métro : ligne A – station BellefontaineBus : ligne 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T10:00:00+02:00 – 2023-06-30T22:30:00+02:00

2023-07-02T21:30:00+02:00 – 2023-07-02T23:00:00+02:00

