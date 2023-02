Rouh Centre culturel Alban-Minville, 25 mai 2023, Toulouse.

Rouh Jeudi 25 mai, 20h30 Centre culturel Alban-Minville

Tarif B

Concert – Qalam & Adil Smaali – Trans european music & orientals rhythms

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station BellefontaineBus : ligne 14

05 67 73 87 60 https://albanminville.toulouse.fr/

Qalam réunit 5 musiciens autour d’une passion commune pour les musiques populaires et savantes de tradition orale. Ils offrent une expérience alliant la puissance mélodique des musiques européennes de transe avec les rythmes d’improvisation issus des traditions orientales. Né à Tétouan au Maroc, Adil Smaali a été bercé par la musique méditerranéenne, le flamenco arabo-andalou, les rythmes transes des percussions ethniques mais aussi par les chants traditionnels orientaux, le raï et le gnawa. Il est en permanente recherche de fusion entre cet héritage culturel et les musiques actuelles. Fruit de leur rencontre, Rouh tisse un dialogue entre les musiques languedociennes, celtes, européennes et berbères.

Ici, le guembri, symbole des musiques gnawas, répond au fifre occitan, au violon celtique ou encore aux tablas indiennes dans une alchimie sensible. Cette rencontre souffle un vent de liberté qui lance une passerelle entre les cultures et nous transporte dans un monde sans frontière où la musique, langage universel, nous permet de vibrer ensemble.

Avec Adil Smaali, Damien Fadat, Fabien Bucher, Paul Oliver, Samuel Wornom & Guilhem Chapeau-Centurion



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:30:00+02:00

2023-05-25T21:30:00+02:00

© Ananda Regi