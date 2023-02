Monticule Centre culturel Alban-Minville, 14 avril 2023, Toulouse.

Monticule Vendredi 14 avril, 18h30 Centre culturel Alban-Minville

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Sortie de résidence théâtre d’objets / Cie Tractus / Dans le cadre des ! VENDREDiS LiBRES ! du Centre culturel

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station BellefontaineBus : ligne 14

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station BellefontaineBus : ligne 14

05 67 73 87 60 https://albanminville.toulouse.fr/

Sur un tas de sable, où apparemment rien n’arrive par hasard, de grandes notions s’entrechoquent et s’écharpent à propos de ce qui fait notre ciment collectif. Pendant ce temps, la menace gronde. Un monarque vénéneux et glaçant ira jusqu’au bout, enfermé dans la forteresse de sa folie. Une quête marionnettique où les objets ont la parole et ne s’en privent pas. Un théâtre d’objets aux accents d’absurde qui nous invite à colmater nos brèches et à rire de nos fissures.

De & avec Sébastien Dehaye

Spectacle suivi d’un temps convivial en présence des artistes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T18:30:00+02:00

2023-04-14T19:15:00+02:00

© Nina Ruis