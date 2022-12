Estelle Meyer Centre culturel Alban-Minville, 2 février 2023, Toulouse.

Concert – Sous ma robe, mon cœur – Dans le cadre du festival Détours de chant

Vous avez pu voir Estelle Meyer comédienne dans le IN d’Avignon ou à l’Odéon, sur Arte en pharaonne, à l’opéra en Dracula avec l’Orchestre National de Jazz. Vous avez aussi pu la voir à la cave Po’ pendant Détours de Chant 2020. L’étrange et la beauté se conjuguent pour dessiner une princesse. La mythologie côtoie la farce sur les chemins escarpés d’une dérision réjouissante. Une voix puissante, porteuse d’histoires fantastiques, qu’Estelle Meyer sait ramener à la douceur. Des personnages orientaux virevoltent au gré d’une géographie déboussolée. Mystique pour rigoler ou terrienne pour rêver, elle fait de son tour de chant un théâtre antique ultramoderne.

Conception, écriture, chant et jeu Estelle Meyer / Piano, clavier Grégoire Letouvet / Batterie, percussions, SPD Pierre Demange



© Emmanuelle Jacobson-Roques