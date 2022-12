Chang Centre culturel Alban-Minville, 1 février 2023, Toulouse.

Chang Mercredi 1 février 2023, 14h30 Centre culturel Alban-Minville

Tarif D

Ciné-concert – En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse – Dès 6 ans

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station BellefontaineBus : ligne 14

05 67 73 87 60 https://albanminville.toulouse.fr/

Kru et sa famille vivent au cœur de la jungle dans une maison sur pilotis. Cultiver le riz, s’occuper des bêtes. Vivre en harmonie avec la nature. Mais le danger rôde : tigres et panthères. Éléphants aussi, qui menacent les cultures. Un « chang » justement vient de dévaster le champ de riz. C’est un éléphanteau que Kru a capturé pour le domestiquer. Mais la mère de celui-ci veut le récupérer…

Projection suivie d’un échange avec les musiciens et d’un goûter.

Clavier numérique Raphaël Howson / Percussions Quentin Ferradou / Contrebasse Adrien Rodriguez



