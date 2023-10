Laurel et Hardy Centre culturel Alban-Minville Toulouse, 3 décembre 2022, Toulouse.

Laurel et Hardy Samedi 3 décembre 2022, 14h30 Centre culturel Alban-Minville Tarif D

Avant de franchir le mur du son et de survivre au parlant, le duo enchaîne les courtes comédies où l’humour est une arme de destruction massive.

Dîner bourgeois saccagé, échange de pantalons au sommet d’un gratte-ciel en construction ou vente de sapins qui dégénère, trois films courts et géniaux bâtis sur l’opposition physique et psychologique des deux agitateurs les plus incontrôlables du cinéma muet.

Piano Raphaël Howson / Percussions Quentin Ferradou / Contrebasse Adrien Rodriguez

Pour profiter pleinement, découvrez le Guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais

quelques clés et conseils pour aller au théâtre avec vos tout-petits !

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France

Le centre culturel Alban-Minville est implanté au cœur du quartier Bellefontaine. Cet espace à l'architecture moderne est situé à deux pas du métro et des lignes de bus. À la fois lieu de pratiques d'activités régulières, d'ateliers, de stages et site sportif, Alban Minville, c'est une salle de spectacles, un espace d'exposition et un espace de rencontre et de vie dans le quartier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T14:30:00+01:00 – 2022-12-03T15:30:00+01:00

