Concèrt de Moussu T e lei jovents Centre Culture Jean Bernard La Fare-les-Oliviers, 9 février 2024 19:30, La Fare-les-Oliviers.

Concèrt de Moussu T e lei jovents Vendredi 9 février 2024, 20h30 Centre Culture Jean Bernard 10,50€ / 14,50€

Spectacle « En Ballade », Moussu T e Blu joueront les chansons de leur répertoire (Moussu T e lei jovents), chansons les plus tranquilles, intimistes, qu’ils ne donnent pas habituellement en spectacle. Un moment d’émotions partagées entre rires et larmes.

Centre Culture Jean Bernard Avenue Louis de Broglie 13580 La Fare-les-Oliviers La Fare-les-Oliviers 13580 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.omc-la-fare.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 86 64 18 88 »}, {« type »: « email », « value »: « omc.lafare@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T23:00:00+01:00

concèrt occitan

Christine Cornillet