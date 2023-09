A vos mousquetons Centre Creil’Alpes – Les carroz d’Arâches Arâches, 29 octobre 2023, Arâches.

A vos mousquetons 29 octobre – 4 novembre Centre Creil’Alpes – Les carroz d’Arâches 500€

Des vacances tout en équilibre et en adresse, pour les grimpeurs en herbe ou confirmés !

Accompagné.e de moniteurs diplômés d’État, tu découvriras ou te perfectionneras en escalade lors de 3 séances, en milieu naturel ou sur paroi artificielle. Tu feras le plein de sensations lors de la sortie accrobranche.

De retour les pieds sur terre, tu profiteras d’une semaine à la montagne où des activités créatives, sportives, à la découverte de l’environnement et des soirées à thème te seront proposées.

Centre Creil'Alpes – Les carroz d'Arâches araches Arâches 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

