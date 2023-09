Bike sensation Centre Creil’Alpes – Les carroz d’Arâches Arâches, 22 octobre 2023, Arâches.

Bike sensation 22 – 28 octobre Centre Creil’Alpes – Les carroz d’Arâches 500€

Un séjour avec comme activité principale le vélo sous différentes pratiques.

Initiations à différentes disciplines de la petite reine pendant 4 séances de 2h30 encadrées par un moniteur breveté d’état.

Du VTT pour apprendre à se déplacer dans les parcours de forêt aux alentours du centre, sur les installations récentes de la commune des Carroz: pump-track et bowl seront l’occasion de découvrir une pratique plus street de la planète vélo.

Sensations garanties durant le séjour où il sera également proposé grands jeux, veillées et activités de découverte de l’environnement montagnard…

Centre Creil'Alpes – Les carroz d'Arâches araches Arâches 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

2023-10-22T08:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:59:00+02:00

2023-10-28T00:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:30:00+02:00

