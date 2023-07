Les apprentis montagnards Centre Creil’Alpes – Les carroz d’Arâches Arâches, 23 juillet 2023, Arâches.

Les apprentis montagnards 23 – 30 juillet Centre Creil’Alpes – Les carroz d’Arâches 500€

C’est le séjour idéal pour découvrir l’environnement et les sports de la montagne. Tu escalades le mur du centre ou la paroi naturelle avec François et tu profiteras d’une sortie accrobranche.

Tu observeras la Vallée de l’Arve en empruntant la télécabine et te baladeras et pique niqueras au bord du lac. Bol d’air pur garanti !

Tu decouvriras également la faune et la flore de la montagne lors de l’observation de petites bêtes. Jouons avec les animateurs lors des journées à thème ou encore les mains dans l’argile lors d’un atelier poterie. Des moments de détente sont également organisés dans la piscine chauffée du centre, en journée comme en soirée. On se réunira même autour du feu lors d’une soirée trappeur.

La nature, les animaux et les sports de montagne n’auront plus de secret pour nos apprentis montagnards.

