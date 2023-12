Parcours de santé séniors Centre Communal d’Action Sociale Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Parcours de santé séniors Centre Communal d’Action Sociale Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire, 20 juin 2024 09:00, Sainte-Luce-sur-Loire. 2024-01-25 Départ du CCAS, 3 allée Eudes de Frémond.

Horaire : 10:00 11:30

Gratuit : oui Sur inscription auprès du CCAS Seniors Départ du CCAS, 3 allée Eudes de Frémond. Le Centre Communal d’Action Sociale propose une séance de sport un jeudi par mois au parcours santé, situé au parc de la verdure, près de l’EHPAD La Rose des Vents. Départ du CCAS, 3 allée Eudes de Frémond. Centre Communal d’Action Sociale Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 40 68 16 56 ccas@sainte-luce-loire.com 02 40 68 16 56 https://www.sainte-luce-loire.com Détails Heure : 09:00 - 10:30 Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Code postal 44980 Lieu Centre Communal d'Action Sociale Sainte-Luce-sur-Loire Adresse 3 Allée Eudes De Frémond Ville Sainte-Luce-sur-Loire Departement Loire-Atlantique Age max Seniors Lieu Ville Centre Communal d'Action Sociale Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire Latitude 47.24843443100002 Longitude -1.4837877560000265 latitude longitude 47.248434431, -1.483787756

Centre Communal d'Action Sociale Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-luce-sur-loire/