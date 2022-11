FOCUS NUMERIQUE : La dématerialisation (service-public) Centre communal d’action sociale (CCAS) Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Lormont

FOCUS NUMERIQUE : La dématerialisation (service-public) Centre communal d’action sociale (CCAS), 22 novembre 2022, Lormont. FOCUS NUMERIQUE : La dématerialisation (service-public) Mardi 22 novembre, 10h00 Centre communal d’action sociale (CCAS)

6 places, inscription auprès du CCAS – Gratuit

Atelier d’accompagnement aux démarches administratives en ligne par un conseiller numérique. Centre communal d’action sociale (CCAS) Pôle territorial de solidarité des Hauts de Garonne 7, avenue de la Libération 33310 Lormont Génicart Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine Vous avez des difficultés avec les démarches en lignes ? Faites appel au conseiller numérique au travers d’ateliers thématiques qui vous permettront de réaliser toutes vos démarches dématérialisées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T10:00:00+01:00

2022-11-22T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Centre communal d'action sociale (CCAS) Adresse Pôle territorial de solidarité des Hauts de Garonne 7, avenue de la Libération 33310 Lormont Génicart Ville Lormont Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Centre communal d'action sociale (CCAS) Lormont Departement Gironde

Centre communal d'action sociale (CCAS) Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/

FOCUS NUMERIQUE : La dématerialisation (service-public) Centre communal d’action sociale (CCAS) 2022-11-22 was last modified: by FOCUS NUMERIQUE : La dématerialisation (service-public) Centre communal d’action sociale (CCAS) Centre communal d'action sociale (CCAS) 22 novembre 2022 Centre communal d'action sociale (CCAS) Lormont Lormont

Lormont Gironde