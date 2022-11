Tests de dépistage VIH/hépatites B et C Centre communal d’action social Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Tests de dépistage VIH/hépatites B et C Centre communal d’action social, 28 novembre 2022, Limoges. Tests de dépistage VIH/hépatites B et C Lundi 28 novembre, 09h00 Centre communal d’action social A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, AIDES Limousin et le CCAS de la Ville de Limoges proposent un dépistage. Centre communal d’action social 6, rue Louis Longequeue limoges Clos Moreau Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T09:00:00+01:00

2022-11-28T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Centre communal d'action social Adresse 6, rue Louis Longequeue limoges Clos Moreau Ville Limoges lieuville Centre communal d'action social Limoges Departement Haute-Vienne

Centre communal d'action social Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Tests de dépistage VIH/hépatites B et C Centre communal d’action social 2022-11-28 was last modified: by Tests de dépistage VIH/hépatites B et C Centre communal d’action social Centre communal d'action social 28 novembre 2022 Centre communal d'action social Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne