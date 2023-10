Marché de Noël Centre commercial Verte Campagne Lacroix-Falgarde Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Lacroix-Falgarde Marché de Noël Centre commercial Verte Campagne Lacroix-Falgarde, 9 décembre 2023, Lacroix-Falgarde. Marché de Noël Samedi 9 décembre, 10h00 Centre commercial Verte Campagne Entrée libre La commune de LACROIX-FALGARDE organise pour les fêtes de Noël un marché au centre commercial Verte Campagne. Le marché de Noël sera tiendra le samedi 09 décembre de 10h à 17h. Pour les exposants, un dossier est à compléter et à renvoyer avant le vendredi 24 novembre 2023 pour réserver votre emplacement.

Attention : Nombre de places limitées ! Les commerces en rapport avec Noël, le terroir et l’artisanat seront privilégiés Centre commercial Verte Campagne rue du pastel, 31120 Lacroix-Falgarde Lacroix-Falgarde 31120 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Lacroix-Falgarde Autres Lieu Centre commercial Verte Campagne Adresse rue du pastel, 31120 Lacroix-Falgarde Ville Lacroix-Falgarde

