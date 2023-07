Cinéma – This is England Festival Centre commercial Saint-Sever Rouen, 11 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

À travers une sélection de courts métrages, le festival This is England propose chaque année de se plonger dans la richesse du cinéma britannique.

La programmation vise à présenter à la fois des premiers films prometteurs et les dernières œuvres d’auteurs reconnus. Avec une sélection unique et compétitive, This is England confie à un jury de professionnels le soin de récompenser les meilleurs films parmi un ensemble éclectique où se côtoient fictions, films d’animation et documentaires. Le festival continue ainsi d’année en année à encourager et à soutenir la création cinématographique.

La vie du festival est aussi rythmée par des soirées concert, des projections quotidiennes dédiées aux collégiens et lycéens de l’ensemble de la région et de nombreuses rencontres entre les cinéastes et les spectateurs..

Vendredi 2023-11-11 fin : 2023-11-19 . .

Centre commercial Saint-Sever Kineopolis

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Through a selection of short films, the This is England festival offers each year to dive into the richness of British cinema.

The programme aims to present both promising first films and the latest works by established authors. With a unique and competitive selection, This is England entrusts a jury of professionals with the task of rewarding the best films from an eclectic mix of fiction, animation and documentaries. The festival thus continues to encourage and support film creation year after year.

The life of the festival is also punctuated by concert evenings, daily screenings dedicated to middle and high school students from the whole region and numerous meetings between filmmakers and spectators.

Cada año, el festival This is England ofrece una selección de cortometrajes para sumergirse en la riqueza del cine británico.

El programa pretende mostrar tanto óperas primas prometedoras como los últimos trabajos de autores consagrados. Con una selección única y competitiva, This is England confía a un jurado de profesionales la tarea de premiar las mejores películas de entre una ecléctica mezcla de ficción, animación y documentales. Año tras año, el festival sigue fomentando y apoyando el cine creativo.

El festival también está salpicado de veladas de conciertos, proyecciones diarias para estudiantes de secundaria de toda la región y numerosos encuentros entre cineastas y espectadores.

Anhand einer Auswahl von Kurzfilmen bietet das Festival This is England jedes Jahr die Möglichkeit, in den Reichtum des britischen Kinos einzutauchen.

Das Programm zielt darauf ab, sowohl vielversprechende Erstlingsfilme als auch die neuesten Werke anerkannter Autoren zu präsentieren. Mit einer einzigartigen, wettbewerbsorientierten Auswahl überlässt This is England einer Fachjury die Aufgabe, die besten Filme aus einem eklektischen Mix aus Spiel-, Animations- und Dokumentarfilmen zu prämieren. So setzt das Festival Jahr für Jahr seine Bemühungen fort, das Filmschaffen zu fördern und zu unterstützen.

Das Leben des Festivals wird auch durch Konzertabende, tägliche Vorführungen für Schüler aus der gesamten Region und zahlreiche Begegnungen zwischen Filmemachern und Zuschauern bestimmt.

Mise à jour le 2023-06-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche