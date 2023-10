Cet évènement est passé Forum des métiers de la sécurité Centre commercial Merignac Soleil Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac Forum des métiers de la sécurité Centre commercial Merignac Soleil Mérignac, 6 octobre 2023, Mérignac. Forum des métiers de la sécurité 6 et 7 octobre Centre commercial Merignac Soleil Entrée libre Forum des métiers de la sécurité à Mérignac La douane participe le vendredi 6 et samedi 7 octobre à un forum des métiers de la sécurité au sein du centre commercial de Mérignac soleil. Ce forum présentera l’ensemble des métiers de la sécurité. Au programme du forum des métiers de la sécurité à Mérignac Présentation des missions de la douane, des différents métiers et des différentes voies de recrutement.

A destination de toutes personnes potentiellement intéressées (jeune diplômés, collégiens, lycéens, sans emploi, renconversion professionnelle…)

Service FP/RECRUTEMENT DINA, maitre chien, piétons, motocycliste BSE Informations pratiques Dates : vendredi 6 et samedi 7 octobre 2023

: vendredi 6 et samedi 7 octobre 2023 Horaires : de 10h à 19h

Centre commercial Merignac Soleil – 52 avenue de la Somme, 33700 Merignac

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T19:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Mérignac

