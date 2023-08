Festi-contes : La caravane bien lunée Centre commercial Marinela Ciboure, 5 novembre 2023, Ciboure.

Ciboure,Pyrénées-Atlantiques

La caravane à contes : Cathy Trufier, conteuse, propose des histoireaccompagnées des marionnettes de sa fabrication. La caravane bien lunée accueille petites et grandes oreilles, pour de doux moments de partages entre adultes et enfants. Entrer dans La Caravane bien lunée, c’est s’offrir un moment de pause, se laisser dorloter par la douceur de son décor et surprendre par les mots.

Séances à 10h, 11h et 12h. Tout public..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 13:00:00. EUR.

Centre commercial Marinela

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The storytelling caravan: Storyteller Cathy Trufier presents stories accompanied by puppets of her own making. La caravane bien lunée welcomes young and old alike, for sweet moments of sharing between adults and children. Entering La Caravane bien lunée means taking a break, letting yourself be pampered by the softness of its décor and surprised by the words.

Sessions at 10 a.m., 11 a.m. and 12 p.m. All audiences.

La caravana de los cuentos: Cathy Trufier, cuentacuentos, ofrece historias acompañadas de marionetas de su propia creación. La caravane bien lunée acoge a grandes y pequeños, para dulces momentos de compartir entre adultos y niños. Entrar en La Caravane bien lunée significa tomarse un respiro, dejarse mimar por la suave decoración y sorprenderse por las palabras.

Sesiones a las 10h, 11h y 12h. Para todas las edades.

Die Karawane der Märchen : Die Märchenerzählerin Cathy Trufier erzählt Geschichten, die von selbst gebastelten Marionetten begleitet werden. Die Karawane empfängt kleine und große Ohren, für süße Momente des Austauschs zwischen Erwachsenen und Kindern. Wenn Sie La Caravane bien lunée betreten, gönnen Sie sich einen Moment der Pause, lassen Sie sich von der sanften Einrichtung verwöhnen und von den Worten überraschen.

Vorstellungen um 10 Uhr, 11 Uhr und 12 Uhr. Für alle Altersgruppen.

