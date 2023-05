Caen plage Centre commercial Les Rives de l’Orne, 26 juin 2023, Caen.

Caen,Calvados

Caen Plage prend ses quartiers d’été aux Rives de l’Orne et vous accueille avec ses plagistes de choc.

Une quatrième édition qui va rythmer l’été caennais avec plage de sable fin, les embarcations d’Au Fil de l’Orne et de nombreuses animations gratuites !

A noter dans vos agenda, le festival « Les Belles Rives » est de retour avec des concerts les 23 et 24 juin !

Proposée par l’association Coeur de Caen commerce..

Vendredi 2023-06-26 à ; fin : 2023-09-03 . .

Centre commercial Les Rives de l’Orne Esplanade Léopold Sédar Senghor

Caen 14000 Calvados Normandie



Caen Plage takes up summer quarters on the Rives de l’Orne, and welcomes you with its crack beach-goers.

The fourth edition will set the pace for Caen?s summer, with a sandy beach, Au Fil de l?Orne boats and plenty of free entertainment!

Make a note in your diary: the « Les Belles Rives » festival is back, with concerts on June 23 and 24!

Proposed by the Coeur de Caen commerce association.

Caen Plage se instala en verano a orillas del Orne y le da la bienvenida con sus chascarrillos playeros.

Esta cuarta edición marcará el ritmo del verano en Caen, con su playa de arena fina, los barcos de Au Fil de l’Orne y un sinfín de eventos gratuitos

Apunte en su agenda: vuelve el festival « Les Belles Rives », con conciertos los días 23 y 24 de junio

Organizado por la asociación de comercio Coeur de Caen.

Caen Plage hat sein Sommerquartier an den Ufern der Orne aufgeschlagen und empfängt Sie mit seinen Strandbesuchern.

Die vierte Ausgabe wird den Sommer in Caen mit feinem Sandstrand, den Booten von Au Fil de l’Orne und zahlreichen kostenlosen Veranstaltungen bereichern

Merken Sie sich das Festival « Les Belles Rives » vor, das am 23. und 24. Juni wieder Konzerte veranstaltet!

Angeboten von der Vereinigung Coeur de Caen commerce.

Mise à jour le 2023-05-25 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité