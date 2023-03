Forum des métiers Centre commercial Les Jacobins Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

Forum des métiers Centre commercial Les Jacobins, 22 mars 2023, Le Mans. Forum des métiers Mercredi 22 mars, 10h00 Centre commercial Les Jacobins Avec la présence de nombreux acteurs locaux avec tous profils de professionnels, organismes de formation, acteurs de l’emploi… en lien avec le Centre d’information et d’orientation.

Quatre familles de la Petite enfance sont représentées : éducation, santé, social et loisirs.

Réservation obligatoire pour les groupes Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Informations et réservations : 06 23 77 50 56 – petite.enfance2023@lemans.fr Centre commercial Les Jacobins 13 rue Claude Blondeau 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« link »: « https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php »}, {« link »: « mailto:petite.enfance2023@lemans.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T18:00:00+01:00

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Centre commercial Les Jacobins Adresse 13 rue Claude Blondeau 72000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Centre commercial Les Jacobins Le Mans

Centre commercial Les Jacobins Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/

Forum des métiers Centre commercial Les Jacobins 2023-03-22 was last modified: by Forum des métiers Centre commercial Les Jacobins Centre commercial Les Jacobins 22 mars 2023 Centre commercial Les Jacobins Le Mans le mans

Le Mans Sarthe