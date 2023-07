MARCHÉ ALIMENTAIRE DE VAILHAUQUÈS Centre Commercial le Salet Vailhauquès, 16 juillet 2023, Vailhauquès.

Vailhauquès,Hérault

Un marché a lieu tous les dimanches matin de 9h à 13h place du Centre commercial Le Salet..

2023-07-16 08:00:00 fin : 2023-07-16 13:00:00. .

Centre Commercial le Salet

Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie



A market takes place every Sunday morning from 9am to 1pm in the square of Le Salet shopping centre.

Todos los domingos por la mañana, de 9 a 13 horas, se celebra un mercado en la plaza del centro comercial Le Salet.

Ein Markt findet jeden Sonntagmorgen von 9:00 bis 13:00 Uhr auf dem Platz vor dem Einkaufszentrum Le Salet statt.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT DU GRAND PIC ST LOUP