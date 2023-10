Marché de Créateurs Centre Commercial La Valentine Marseille 11e Arrondissement, 3 novembre 2023, Marseille 11e Arrondissement.

Marseille 11e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Marché de Créateurs investit le centre commercial de La Valentine: cet événement vous permettra de flâner dans des univers inspirés pour rêver et vous apaiser..

2023-11-03 10:00:00 fin : 2023-11-04 19:00:00. .

Centre Commercial La Valentine

Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Marché de Créateurs takes over the La Valentine shopping center: this event lets you stroll through inspired worlds to dream and soothe yourself.

Al principio, la idea era sencilla… crear un mercado de creadores en el que se reunieran artistas y artesanos que trabajan con la desviación y el reciclaje, pero también dar cabida a lo vintage.

Der Designermarkt findet im Einkaufszentrum La Valentine statt: Hier können Sie durch inspirierende Welten schlendern, träumen und sich selbst beruhigen.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille