Stand d’information de la police municipale Centre commercial La Praille Carouge Catégorie d’Évènement: Carouge Stand d’information de la police municipale Centre commercial La Praille Carouge, 2 décembre 2024, Carouge. Stand d’information de la police municipale Lundi 2 décembre 2024, 09h00 Centre commercial La Praille Les agent-es de la police municipale (APM) seront disponibles pour répondre à toutes vos questions en lien avec la thématique de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ainsi qu’à toutes vos interrogations en lien avec les aspects du métier d’APM. Centre commercial La Praille Rte des Jeunes 10 1212 Grand-Lancy Carouge 1212 Grand-Lancy Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégorie d'Évènement:
Carouge

