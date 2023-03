Les Fenêtres qui parlent : célébrons le vivre-ensemble : Arts pour tous ! Centre commercial du Triolo Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Les Fenêtres qui parlent : célébrons le vivre-ensemble : Arts pour tous ! Centre commercial du Triolo, 21 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Les Fenêtres qui parlent : célébrons le vivre-ensemble : Arts pour tous ! Mardi 21 mars, 14h00 Centre commercial du Triolo Mardi 21 mars 2023 de 14h à 19h, une rencontre Artistes/Habitants est organisée au Centre Commercial du Triolo, rue Traversière avec animation musicale.

Au programme : Exposition des œuvres des enfants et artistes – Ateliers artistiques – Animations musicales – Jeux autour du vivre-ensemble. Les habitants pourront pendant cette rencontre choisir les œuvres réalisées par les enfants qu’ils exposeront sur leurs fenêtres.

Les artistes sont invités à nous rejoindre pour exposer leurs œuvres et animer cet événement (chant, musique, danses, théâtre, etc.)

Venez nombreux ! Ensemble, célébrons le vivre-ensemble !

Avec l’association AVECs Centre commercial du Triolo rue traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T14:00:00+01:00 – 2023-03-21T19:00:00+01:00

2023-03-21T14:00:00+01:00 – 2023-03-21T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Centre commercial du Triolo Adresse rue traversière 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Centre commercial du Triolo Villeneuve-d'Ascq

Centre commercial du Triolo Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Les Fenêtres qui parlent : célébrons le vivre-ensemble : Arts pour tous ! Centre commercial du Triolo 2023-03-21 was last modified: by Les Fenêtres qui parlent : célébrons le vivre-ensemble : Arts pour tous ! Centre commercial du Triolo Centre commercial du Triolo 21 mars 2023 Centre commercial du Triolo Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord