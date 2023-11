[Santé] Journée de dépistage du diabète et de la vue Centre Commercial du Belvédère Dieppe, 14 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Les Lions Clubs de Dieppe organise la journée de dépistage du diabète et de la vue au Centre Commercial du Belvédère..

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . .

Centre Commercial du Belvédère

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The Dieppe Lions Club organizes a diabetes and vision screening day at the Centre Commercial du Belvédère.

El Club de Leones de Dieppe organiza una jornada de detección de diabetes y oftalmología en el Centre Commercial du Belvédère.

Die Lions Clubs von Dieppe organisieren den Diabetes- und Sehscreening-Tag im Einkaufszentrum Belvédère.

