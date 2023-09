Je fabrique mon éponge écologique – CHAVILLE Centre commercial des Créneaux Chaville Catégories d’Évènement: Chaville

Hauts-de-Seine Je fabrique mon éponge écologique – CHAVILLE Centre commercial des Créneaux Chaville, 25 novembre 2023, Chaville. Je fabrique mon éponge écologique – CHAVILLE Samedi 25 novembre, 10h00, 11h00 Centre commercial des Créneaux Atelier gratuit en accès libre Facile à réaliser sur le principe du Tawashi, l’éponge peut être utilisée pour la vaisselle, les surfaces, mais aussi en tant que gant de gommage ! Samedi 25 novembre, de 10h à 11h et de 11h à 12h Public familial, à partir de 6 ans. Au niveau de La P’tite Boutique, centre commercial des Créneaux, 1085 avenue Roger Salengro, Chaville. Centre commercial des Créneaux 1085 avenue Roger Salengro, Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

