Special Gumbo aux Blagis Centre commercial des Blagis Sceaux Sceaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Sceaux Special Gumbo aux Blagis Centre commercial des Blagis Sceaux, 21 juin 2023, Sceaux. Special Gumbo aux Blagis Mercredi 21 juin, 16h30 Centre commercial des Blagis Le Spécial Gumbo est un quintet de jazz New-Orleans qui revisite le répertoire des grands noms du jazz du début du XXème siècle (Louis Armstrong, Duke Ellington, King Oliver, Fats Waller…). Centre commercial des Blagis sceaux centre commercial des Blagis Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:30:00+02:00 – 2023-06-21T17:30:00+02:00

2023-06-21T16:30:00+02:00 – 2023-06-21T17:30:00+02:00 © Hartland Villa Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Sceaux Autres Lieu Centre commercial des Blagis Adresse sceaux centre commercial des Blagis Ville Sceaux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Centre commercial des Blagis Sceaux

Centre commercial des Blagis Sceaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sceaux/

Special Gumbo aux Blagis Centre commercial des Blagis Sceaux 2023-06-21 was last modified: by Special Gumbo aux Blagis Centre commercial des Blagis Sceaux Centre commercial des Blagis Sceaux 21 juin 2023