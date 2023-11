Marché bio : Apéros gourmands – Mercredi 15 novembre Centre Commercial des Acacias L’Union Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

L'Union Marché bio : Apéros gourmands – Mercredi 15 novembre Centre Commercial des Acacias L’Union, 15 novembre 2023, L'Union. Marché bio : Apéros gourmands – Mercredi 15 novembre Mercredi 15 novembre, 17h00 Centre Commercial des Acacias Autour d’une dégustation de vins proposée par Cédric, caviste au centre commercial des acacias, et d’assiettes gourmandes, venez échanger et faire connaissance avec les producteurs locaux présents : – Marie & Stéphane, maraîchers bio de la Ferme de Remedy. (Mas Grenier – 82) – Alexis, vendeur de volailles, cochon noir et oeufs bio de la Ferme GAEC la Vie Bio ( St Urcisse-81) – Cedric, vendeur de produits laitiers bio. (Bruguieres – 31) – Audrey, productrice de plantes médicinales bio (Savenes-82) – Pauline, boulangère bio du Fournil Au Pain Levé (Gardouch-31) Centre Commercial des Acacias Avenue des Acacias, 31240 L’Union L’Union 31240 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

