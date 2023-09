Apéro concert Centre commercial de Lamballe Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Apéro concert Centre commercial de Lamballe Fleury-les-Aubrais, 30 septembre 2023, Fleury-les-Aubrais. Apéro concert Samedi 30 septembre, 18h30 Centre commercial de Lamballe Entrée gratuite L’association des commerçants Fleury Coeur de Ville vous invite à son apéro concert le samedi 30 septembre de 18 h 30 à 20 h 30, Place Abbé-Pasty à Fleury-les-Aubrais.

Venez nous rejoindre en famille ou entre amis, pour un Apéro Concert aux notes de Jazz Variété.

Petite restauration sur place (Buvette et planches apéro) Centre commercial de Lamballe place de lamballe 45400 fleury les aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T18:30:00+02:00 – 2023-09-30T20:30:00+02:00

