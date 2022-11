Collecte alimentaire Centre commercial de la Vache noire Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Collecte alimentaire Centre commercial de la Vache noire, 25 novembre 2022, Arcueil. Collecte alimentaire 25 et 26 novembre Centre commercial de la Vache noire Proposé par l’éclaircie Centre commercial de la Vache noire Place de la Vache noire, Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France Collecte alimentaire au Monoprix de la Vache Noire Vendredi 25 et samedi 26 novembre ­

L’épicerie solidaire organise une collecte alimentaire le vendredi et le samedi toute la journée. Si vous avez quelques heures à consacrer à l’organisation de cette journée, inscrivez-vous auprès de Catherine au 06.83.42.99.86. Vous pouvez aussi participer en achetant les produits dont l’épicerie a besoin (pâtes, riz, conserves de légumes…) Nous récupérons les denrées sur place. Rendez-vous au Monoprix de la Vache Noire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T09:00:00+01:00

2022-11-26T19:00:00+01:00

Lieu Centre commercial de la Vache noire
Adresse Place de la Vache noire, Arcueil
Ville Arcueil

Arcueil Val-de-Marne