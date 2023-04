Marché de Champfleuri (Bourgoin-Jallieu) / Mercredi Centre Commercial de Champfleuri, 1 janvier 2023, Bourgoin-Jallieu.

Marché alimentaire et textile tous les mercredis de 8h à 13h dans le quartier de Champfleuri à Bourgoin-Jallieu..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Centre Commercial de Champfleuri

Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Food and textile market every Wednesday from 8am to 1pm in the Champfleuri district of Bourgoin-Jallieu.

Mercado alimentario y textil todos los miércoles de 8 a 13 horas en el barrio de Champfleuri de Bourgoin-Jallieu.

Lebensmittel- und Textilmarkt jeden Mittwoch von 8:00 bis 13:00 Uhr im Viertel Champfleuri in Bourgoin-Jallieu.

Mise à jour le 2021-11-30 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère