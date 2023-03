ATELIER: SHOP TON JOB Centre commercial Carrefour, 14 avril 2023, Jeuxey Jeuxey.

ATELIER: SHOP TON JOB

33 rue du Saut le Cerf Centre commercial Carrefour Jeuxey Vosges Centre commercial Carrefour 33 rue du Saut le Cerf

2023-04-14 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-14 18:00:00 18:00:00

Centre commercial Carrefour 33 rue du Saut le Cerf

Jeuxey

Vosges

Jeuxey .

Porté par l’agglomération d’Épinal, « Shop ton Job » permet à toutes les personnes à la recherche de nouvelles aventures professionnelles, aux jeunes et aux demandeurs d’emploi de découvrir et tester différents métiers.

Aide à la personne, hôtellerie-restauration, industrie, métiers du bois… Autant de métiers à découvrir grâce à des ateliers pratiques et différents outils tels que des casques de réalité virtuelle.

Essayez-vous en quelques minutes à un ou plusieurs métiers de manière ludique et pratique. Chien robot, casque holosens, atelier culinaire, simulateur de vieillissement, simulateur de scierie… autant d’outils mis à votre disposition pour vous faire découvrir les métiers qui recrutent !

Vous pourrez également être accompagnés par le service public de l’emploi (État, Région, Pôle Emploi, Mission locale) et les organismes de formation présents, pour identifier une formation, trouver un emploi et bénéficier d’un accompagnement sur-mesure.

+33 3 29 37 54 60 https://www.agglo-epinal.fr/actualites/operation-shop-ton-job-carrefour-jeuxey/

Centre commercial Carrefour 33 rue du Saut le Cerf Jeuxey

dernière mise à jour : 2023-03-23 par