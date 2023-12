Visite du Père Noël – centre station Centre Commercial Aragnouet, 25 décembre 2023, Aragnouet.

Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-25 14:00:00

fin : 2023-12-25 16:00:00

Le Père Noël vient nous rendre visite à la station, il passera saluer les vacanciers et commerçants brièvement, afin d’éviter tout regroupement de personnes.

Il sera là pour lancer sa longue soirée de travail, format déambulation dans la station, ensuite il ira retrouver son traîneau et ses joyeux rennes qui seront bien cachés et au repos avant la nuit de travail qui les attendra.

Animation modulable en fonction des conditions météo.

Centre Commercial PIAU ENGALY

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



