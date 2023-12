Cet évènement est passé Visite du Père Noël – sur les pistes – 25/12 Centre Commercial Aragnouet Catégories d’Évènement: Aragnouet

Début : 2023-12-25 14:00:00

fin : 2023-12-25 15:00:00 Le Père Noël vient nous rendre visite sur les pistes, il descendra du Pic de Piau en ski pour retrouver et saluer les vacanciers. Animation modulable en fonction des conditions météo.

Centre Commercial PIAU ENGALY

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

