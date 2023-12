Marché de Noël (quartier Hauteville) Centre Commercial 1 de Hauteville Lisieux, 9 décembre 2023 09:00, Lisieux.

MARCHÉ DE NOËL – QUARTIER HAUTEVILLE

Le samedi 9 et dimanche 10 décembre, les stands de Noël des producteurs et artisans locaux s’installent sur l’avenue du Président Coty, dans le quartier de Hauteville (centre commercial n°1) !

Pendant ces deux jours, retrouvez plusieurs animations comme un stand de descente en luge avec Schatzi Park, photo avec le père Noël, concert de Flavie Dolley et un spectacle de « Cab’Art et » !

9 & 10 DECEMBRE – 10H À 19H – QUARTIER HAUTEVILLE

Centre Commercial 1 de Hauteville Avenue du Président René Coty, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie

